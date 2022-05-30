رصد أول حالة إصابة بالحمى النزفية بالعراق

رصد أول حالة إصابة بالحمى النزفية بالعراقأعلنت المديرية العامة لصحة محافظة الأنبار العراقية اليوم الاثنين، رصد أول إصابة بالحمى النزفية فى المحافظة الواقعة فى غرب البلاد.

وأوضحت المديرية ـ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ـ أنه بعد إجراء الفحوصات المختبرية تم تأكيد أول إصابة بالحمى النزفية في محافظة الأنبار، وهي لشاب يبلغ من العمر 25 عاما من أهالي منطقة الرحالية، وهو الآن تحت العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.

وتنتقل الحمى النزفية الفيروسية عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر عبر الدماء الملوثة واللحوم، كما تنتشر عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى.. وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في البعوض والقوارض والخفافيش، وتشمل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية "حمى الضنك وحمى الإيبولا وحمى لاسا وحمى ماربورغ والحمى الصفراء".

يذكر أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، لكن توجد لقاحات لعدد قليل منها، لذلك تظل الوقاية أفضل وسيلة لمواجهته إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.

