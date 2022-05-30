رابط مباشر| نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة وجميع المحافظات ترم2 بوابة التعليم الأساسي

تتواصل عمليات البحث بكثرة من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات، وذلك بعد اعتماد نتائج الكثير منها من قبل المحافظين، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء موسم امتحانات 3 إعدادي في جميع أنحاء الجمهورية في الإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، وبدأت لجان التصحيح على الفور في تصحيح أوراق الإجابات، ومن ثم رصد الدرجات في الأوراق المخصصة لها، ويعمل الكنترول على ترصيد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وبعد الانتهاء من الرصد، سيتم على الفور الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل في كل مدرسة، ومن ثم يعتمد محافظ الإقليم النتيجة كاملة، ثم يتم رفعها على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي، وللحصول على النتيجة، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022. ثم تسجيل الدخول. ثم اختيار المحافظة التابع لها. ثم تسجيل رقم الجلوس. أو الرقم القومي. ثم عرض النتيجة.

روابط جميع المحافظات

أما في حالة الحصول على النتيجة الخاصة بمحافظتك، فيُمكنك الضغط على أي من الروابط التالية، ومن ثم الدخول إلى النتيجة الخاصة بمحافظتك، ثم البدء في تسجيل الرقم القومي أو رقم الجلوس، ثم موافق، ستظهر لك النتيجة كاملة في حالة الإعلان عنها رسميًا:

مع العلم أن نتيجة محافظة الجيزة ظهرت بالفعل خلال الساعات الماضية.

ظهور نتيجة إعدادية دمياط

والآن يُمكنكم الحصول على نتيجة إعدادية دمياط، وذلك بعدمت اعتمدت الدكتورة منال عوض قبل قليل النتيجة، والتي بلغت نسبت النجاح فيها 72.37%، وتم إعلان أسماء العشرة الأوائل في جميع الإدارات، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 29695 و نجح منهم 21491 طالبا وطالبة، ووجهت المحافظة التهاني للطلاب المتفوقين والناجحين، والحصول عليها من خلال الرابط التالي: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022