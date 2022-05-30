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عمر شويل - جدة نتيجة الإعدادية جميع المحافظات natega بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وكافة المحافظات بعد أن أتمت الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 19 مايو الجاري، ويتم متابعة أعمال التصحيح على قدم وساق، وتقوم وزارة التربية والتعليم في المديريات التعليمية، بالإشراف العام للسيد وزير التربية والتعليم، بالاعتكاف على إنهاء النتائج للطلاب.

“برقم الجلوس” نتيجة الإعدادية جميع المحافظات natega دمياط 2022 الاعتماد وإعلان الأوائل

أنهى الطلاب في كافو المحافظات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في خلال شهر مايو الجاري، وقد قامت كل إدارة تعليمية بتصحيح النتائج بشكل منفصل على الفور ليتم الانتهاء منها، وذلك بمشاركة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات، وتقوم كل محافظة على حدة بالإعلان عن أسماء الأوائل فيها.

روابط نتائج جميع المحافظات المصرية

ويقوم مدير إدارة جميع الإدارات التعليمية في جميع المحافظات باعتماد النتائج التي تم الانتهاء منها، ويتم الإعلان عن الاعتماد ثم يبدأ الإعلان عن أسماء الأوائل على أن يعلن عن أسماء الطلاب بالاسم ورقم الجلوي في خلال ساعات قليلة بعد ذلك.

كيفية استخراج نتائج الشهادة الإعدادية

يقوم كل طالب بانتظار أن يقوم مديري الإدارة التعليمية الخاص بمحافظة بالإعلان عن اعتماد النتائج وظهور أسماء الأوائل. يتم الدخول بعد ذلك على رابط المحافظة المبين في المقال. يقوم بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس واسم المدرية. يبدأ البحث بعد ذلك.

أخر أخبار نتائج الطلاب في دور مايو 2022

أعلن السيد محافظ الجيزة عن اعتماد نتائج الطلاب في الشهادة الإعدادية، على أن يقوم بالإعلان عن نسب الناجحين في المحافظة بكافة المدارس الإعدادية وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية في دور مايو 2022 في خلال ساعات، ويتم تفعيل رابط النتائج غدا أو بعد غد، ويمكن للطلب ترك رقم الجلوس في تعليق على هذا المقال على أن يقوم المحرر في الموقع باستخراج النتائج فور ظهورها وإرسالها غليه عبر ماسنجر أو البريد الإلكتروني فور الإعلان عنها.

تحديث جديد 30- 5- 2022 الاثنين

قامت مديرية التربية والتعليم التابعة لكل من محافظة الجيزة ومحافظة اسوان بإتمام الإعلان عن أسماء الأوائل وإتمام إعلان نتائج جميع الطلاب فيها، وأعلنت محافظة دمياط عن اعتماد السيد محافظ دمياط لنتائج الطلاب ويتم الإعلان عن أسماء الأوائل فيها، ويقوم موقع نتائج المحافظة بتفعيل النتائج برقم الجلوس إلكترونيا، ويكون على الطلاب في اليوم التالي التوجه إلى المدرسة التابعين لها للتأكد من النتائج وتقديم التظلمات بعد ثلاثة أيام إن وجدت، مع اتباع خطوات التظلم.