نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة إصدار تصريح الحج لحجاج الداخل 1443 عبر موقع الحج والعمرة في المقال التالي
خطوات إصدار تصريح الحج لحجاج الداخل 1443 ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية وخارجها بسبب اقتراب موعد الحج حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح داخل المملكة السعودية بعد أن قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية بالإعلان بشكل رسمي عن إمكانية الحصول على تصاريح الحج بشكل إلكتروني لجميع الأشخاص الذين يريدون أداء فريضة الحج، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني كيفية استخراج تصاريح الحج 1443 وخطوات التقديم وكافة التفاصيل التي تتعلق بالحج في هذا العام.
طريقة استخراج تصريح الحج 1443
يمكنكم من خلال السطور القادمة الاستفادة من خدمة استخراج تصاريح الحجاج من خلال وزارة الحج والعمرة عبر الإنترنت من خلال السطور التالية:
- في الخطوة الأولى تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة والضغط على حجاج الداخل.
- بعد ذلك سوف تجد أمامك قائمة جديدة تقوم باختيار خدمات الحجز ثم طلب الحجز تقوم بتحديد عدد الحجاج والمدينة وتقوم باختيار برنامج الحج المناسب لك حيث يمكنك الاطلاع على البرامج واختيار المناسب لك.
- بعد ذلك تقوم بإضافة رقم الهوية الخاص بالحاج وتاريخ الميلاد ثم تقوم بدفع الفاتورة بعد ذلك سوف تتمكن من الحصول على إصدار تصريح الحج بعد الانتهاء من سداد الفاتورة بشكل صحيح.
طريقة التقديم على طلب تصريح الحج
يمكنك أن تقوم بتقديم طلب للحصول على تصريح الحج من خلال المسار الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:
- في الخطوة الأولى يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة بتصريح الحج ثم الضغط على التطبيق.
- تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك والتي تشمل رقم الحجز أو رقم إقامة الحج أو الهوية الوطنية.
- تبدأ بكتابة الرمز المرئي والضغط على كلمة إرسال الطلب ثم تقوم بالضغط على عرض النتيجة.
طريقة طباعة تصاريح الحج 1443
يمكنك أن تقوم بطباعة تصاريح الحج من خلال منصة أبشر الإلكترونية في حالة إذا كنت من المقبلين في هذا الموسم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في الخطوة الأولى نبدأ بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ثم اختيار أبشر أفراد.
- تقوم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تقوم بكتابة الكود المرئي.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على خدماتي واختيار خدمات الحجاج والضغط على طباعة تصريح الحج.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات بشكل صحيح تقوم بإضافة رقم الهوية أو رقم الإقامة والضغط على عقد الأذونات وسوف يظهر لك تصريح الحج على الصفحة تقوم باختيار كلمة طباعة.
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