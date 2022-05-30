مشروع بيت الوطن حجز هيئة المجتمعات العمرانية 2022

مشروع بيت الوطن، حيث تم الإعلان من جانب هيئة المجتمعات العمرانية عن بداية حجز مشروع بيت الوطن وطرح أراضي ووحدات سكنية بعدد من مواقع مميزة في المدن الجديدة، حيث يحتوي المشروع الجديد من المرحلة الثامنة علي قطع أراضي سكنية للمواطنين في الخارج، وتوفير قطع محددة أراضي بواسطة نشاط مختلط، وتقسيم أراضي آخر للمقابر، وفيلات سكنية بمساحات متميزة، وعدد كبير من الوحدات السكنية التي يمكن الحصول عليها، منها إسكان فاخر السكن، وفوق المتوسط، ومتوسط، ويشمل المشروع بيت الوطن توفير عدد من الوحدات الإدارية التي يمكن الحجز بها، وسوف نوفر لكم رابط الحجز الخاص بمشروع بيت الوطن.

مشروع بيت الوطن

يتم الحجز في مشروع بيت الوطن بواسطة عملية الدخول لمنصة هيئة المجتمعات العمرانية، مع أهمية التأكد من تسجيل كلمة المرور بشكل صحيح عند الدخول، لأنه في حالة إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ ثلاث مرات فسوف يعمل الموقع علي غلق الحساب، علي أن يتم الحجز الخاص بالمشروع بواسطة هذه الخطوات:

الدخول لمنصة الحجز الخاصة بالمشروع: هيئة المجتمعات العمرانية.

يجب الدخول لقسم الحجز الإلكتروني.

اختيار حجز الأراضي والوحدات للمصريين في الخارج.

سوف يتم صفحة تسجيل جديدة من خلالها يقوم كل مواطن بتسجيل البيانات المطلوبة من أجل الحجز.

اتباع طرق السداد الموضحة بشأن الدفعة الأولي.

السداد ثم التأكد من اكتمال تسجيل البيانات المطلوبة بشكل سليم.

شروط عامة لحجز بيت الوطن

تم التنسيق بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية وبين وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري، علي وضع عدد من الشروط التي بواسطتها يتم التقديم في مشروع بيت الوطن، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط ألا يقل عمر الشخص الحاجز عن 21 سنة مع توافر السماح بالحجز للفرد للقاصر في توافر والية أحد الوالدين.

يتوجب أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

اشترطت الهيئة توافر أولوية الحجز وفق أسبقية التحويل الكامل لمبلغ الدفعة المقدمة المحدد.

إذا تم سداد المبلغ كاملاً في هذه المرحلة أو في المراحل السابقة فسوف يتم خصم 5.7 %من قيمة المبلغ المتبقي بعد أن يتم سداد الدفعة المقدمة بشكل دائم فيما عدا إذا كان السداد يخص القسط الأخير.

وغيرها من الشروط الواجب توافرها قبل التقديم الذي يمكن الاطلاع عليها من منصة هيئة المجتمعات العمرانية.