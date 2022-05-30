نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق برقم المقعد epedu.gov.iq هنا في موقع نتائجنا وموقع النجاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عبر موقع ثقفني رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الأول عموم المحافظات العراقية بالرقم الامتحاني، فقد ظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي في الكرخ الأولى ومحافظة نينوي وسوف تعلن باقي المحافظات النتيجة تدريجياً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها واعتمادها ورفعها على موقع وزارة التربية العراقية ورابط موقع نتائجنا ورابط موقع النجاح، وسوف تظهر النتائج على شكل جداول bdf، وللاستعلام عن طريق رقم المقعد الخاص بالطالب، وسوف نشرح لكم بالتفصيل في هذا المقال طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 في العراق.

ظهرت نتائج السادس الابتدائي في محافظة نينوي والكرخ الأولى وذلك بعد أن تم اعتمادهم من المحافظ ورفعها على موقع الوزارة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في باقي المحافظات بالتدريج، ولن يكون الإعلان عن النتيجة بشكل مركزي من قبل وزارة التربية، بل أن وزارة التربية قد أعطت للمحافظات حق رفع وإعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات.

نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق

وقدا قامت وزارة التربية باتخاذ جميع الإجراءات المتبعة على مستوى العالم ضد فيروس كورونا الخطير، وذلك للمحافظة على الطلاب والطالبات والمعلمين والإداريين من خطر الإصابة بالفيروس، وتحرص وزارة التربية على أن يحصل الطالب على حقه كاملاً في تصحيح الأوراق، لذلك يتم مراجعة التصحيح وأخذ عينة للتأكد من صحة التصحيح، كل ذلك قبل رفع النتيجة وإعلانها بشكل رسمي.

وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

يترقب الطلاب والطالبات موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني 2022. ويتم استخراج النتيجة عن طريق موقع وزارة التربية العراقية الرسمي http://epedu.gov.iq/، وكذلك رابط موقع ناجح www.anajaah.com. ويتم استخراج النتيجة كذلك من خلال رابط موقع نتائجنا results.mlazemna.com. وفي الفقرة القادمة سوف نلقي الضوء على طريقة استخراج النتيجة.

رابط موقع نتائج السادس الابتدائي 2022 بالرقم الامتحاني

ننشر لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً وذلك من خلال الولوج إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية 2022. وبعد الدخول قم بالبحث والنقر على أيقونة نتائج السادس الابتدائي 2022 برقم المقعد. ثم قم بإدخال رقم المقعد واختار المحافظة واضغط على بحث. ويتم استخراج النتيجة كذلك من خلال موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني ومن خلال موقع ناجح.