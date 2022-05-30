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عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الإعدادية في كل المحافظات 2022 والتي يتابعها الجميع منذ بداية الأسبوع الجاري عن كثب، وتابع الجميع ظهور نتائج محافظة الجيزة الخميس الماضي وظهور نتائج محافظة اسوان في اليوم الأول من هذا الأسبوع، وتقوم مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة من المحافظات بالإعلان عن أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي، بعد أن يتم الانتهاء التام من استخراج النتائج، ويتم بعدها تنزيل النتائج على الموقع الرسمي للنتائج، كما نتيح لكم متابعينا رابط بديل يساعد في استخراج اسرع للنتائج.

“في دقيقة واحدة” استخراج نتيجة الإعدادية في كل المحافظات 2022 (الدور الأول) Natayej

أعلنت عدد من المحافظات نزول نتائج الطلاب في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن أتمت جميع المحافظات الانتهاء من اليوم الأخير من الامتحانات في 19 مايو الجاري وشرعت كل المدارس في لجان التصحيح للانتهاء الأسرع والأفضل من النتائج، وتمت متابعة أعمال المراجعة للتعرف على أحقية الطلاب بالنجاح، وقامت باستخراج أسماء الأوائل ليتم الإعلان عنها أولا.

كيفية التعرف على توزيع درجات (التيرم الأول – التيرم الثاني)

يت جميع مجموع درجات الفصل الدراسي الأول من اصل درجات 140 درجة على الترم الثاني ليكون مجموع الدرجات 280 درجة، وتكون درجة النجاح من النصف، ويكون توزيع الدرجات كالتالي:

مادة اللغة العربية 80 درجة درجة اللغة الإنجليزية 60 درجة درجات مادة العلوم 40 درجة مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة درجات مادة الرياضيات 60 درجة.

كيف أعرف موقع نتائج الثالث الإعدادي (الدور الأول 2022)

يكون بانتظار موعد ظهور النتيجة والإعلان عن الأوائل ثم يبدأ البحث على الرابط المخصص لكل محافظة:

خطوات تطليع النتيجة

يتم متابعة أخبار الإعلان عن نتيجة المحافظة. يقوم الطالب بالدخول على رابط المحافظة التي يتبع لها (بعد التفعيل). يتم إدخال رقم الجلوس ثم يبدأ الاستعلام.

“في دقيقة واحدة” يمكن لجميع طلاب المحافظات التي أعلنت ظهور النتائج فيها وتفعيل الرابط أن يقوموا باستخراج نتيجة الإعدادية في كل المحافظات 2022 (الدور الأول) عبر رابط Natayej الخاص بكل محافظة ويتم فتح باب التظلمات للطلبات في خلال ثلاثة أيام من ظهور أرقام الطلاب، بالطرق المشروعة من خلال المدرسة التي يتبع لها الطالب، على أن يقوم بسداد المصروفات اللازمة الخاصة بالتظلم وتحديد المواد ويتم إعادة التصحيح لها وإعلان نتيجة التظلم في خلال شهرين من يوم التقديم.