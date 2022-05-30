عاجل- نيجيريا تسجل أول وفاة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن فيروس جدرى القرود، كان قد تم اكتشافه فى أوروبا وأمريكا الشمالية مؤخرا، وهو مرض نادر نشأ فى إفريقيا وعادة ما يختفى من تلقاء نفسه ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس فى ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها فى أوروبا.

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