إجراء جديد من السفارة الدنماركية بـ روسيا بشأن منح التأشيرات

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة في بيان: "حتى إشعار آخر، أوقفت سفارة مملكة الدنمارك فى موسكو عملية قبول الطلبات فى الاتحاد الروسى للحصول على تأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة للدنمارك، باستثناء الزيارات الرسمية"، مضيفة أنه سيتم نشر المزيد من التحديثات حول استئناف القبول على الموقع الإلكترونى للسفارة الدنماركية ومركز تقديم طلبات التأشيرة فى روسيا.

وأوضخ البيان أنه لحين استئناف قبول التأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة، يمكن للمتقدمين التقدم إلى مراكز طلبات التأشيرة فى البلدان الأخرى، وفقا لوكالة "نوفوستى" الروسية.