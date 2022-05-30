العالم اليوم - موناليزا بالقشدة.. تفاصيل وفيديو للحادث الغريب

انتم الان تتابعون خبر موناليزا بالقشدة.. تفاصيل وفيديو للحادث الغريب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 02:15 مساءً - اهتزت لوحة الموناليزا لكنها لم تصب بسوء، الأحد، عندما حاول أحد زوار متحف اللوفر تحطيم الزجاج الذي يحمي اللوحة الأكثر شهرة في العالم قبل تلطيخ سطحه بالقشدة في حيلة دعائية على ما يبدو متعلقة بالمناخ.

وكان الجاني رجلا متنكرا في زي سيدة عجوز قفز من على مقعد متحرك ليهاجم الزجاج.

وكتب مصور مقطع فيديو لما بعد الحادث يظهر فيه أحد العاملين في متحف اللوفر وهو ينظف الزجاج "ربما هذا مجرد جنون بالنسبة لي. يقوم بعد ذلك بتلطيخ الزجاج بالقشدة، ويرمي الورود في كل مكان قبل أن يتصدى له الأمن".

وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي نفس الموظف وهو ينتهي من تنظيف اللوحة، بينما يزيل عامل آخر مقعدا متحركا من أمام تحفة دافنشي.

وقال الرجل، الذي كان يضع شعرا مستعارا، في مقطع فيديو آخر بينما كان يتم اقتياده بعيدا عن المتحف مع المقعد المتحرك: "فكروا في الأرض، الناس يدمرون الأرض"، في إشارة إلى أن الدافع وراء الحادث كان تتعلق بالبيئة على الأرجح.