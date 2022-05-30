نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق عبر موقع النجاح ونتائجنا bdf بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا حديث يعلو في العراق على نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق، حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني 2022 في جميع محافظات العراق، وقد تم إعلان النتيجة في بعض محافظات العراق، حيث أنه قد تم إعلان النتيجة في الكرخ 1، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة جداً من قبل الطلاب لاستخراج النتائج الخاصة بهم، وجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية قد جعلت إعلان النتيجة بشكل لامركزي، وأعطت للمحافظة حقوق إعلان النتيجة فور اعتمادها والانتهاء منها.

لذلك سوف تظهر النتيجة تباعاً وبشكل تدريجي محافظة تلو الأخرى، وقد انتهت معظم محافظات العراق من تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب، وتم المراجعة الشاملة لجميع الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها ورفعها على موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا وموقع النجاح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في معظم محافظات العراق خلال الساعات القليلة القادمة، لذلك سوف نتابع النتيجة هنا في موقع ثقفني كل لحظة حتى نكون سباقين في إعلان النتيجة، مع تمنيات أسرة موقع ثقفني للجميع بالنجاح والتوفيق.

نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق

كما ذكرنا لكم أن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 يكون إلكترونياً، وذلك من خلال موقع وزارة التربية الرسمي أو رابط موقع نتائجنا، وكذلك من خلال رابط موقع النجاح، وسوف يتم الاستعلام عن النتائج بالرقم الامتحاني (رقم المقعد) بعد اختيار المحافظة والنقر على بحث.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق جميع المحافظات

لكي يتمكن الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر من الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي برقم المقعد يجب عليه أولاً القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي http://epedu.gov.iq/. النقر على أيقونة “نتائج السادس الابتدائي 2022”. إدخال الرقم الامتحاني واختيار المحافظة والنقر على عرض النتيجة. أو من خلال رابط موقع النجاح https://www.anajaah.com/. وكذلك من خلال رابط موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/.

المحافظات التي أعلنت النتيجة حتى الآن

لم يتم إعلان النتيجة حتى الآن سوى في محافظة الكرخ الأولى. ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة. وقد أجرت وزارة التربية الامتحانات بعد أن قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا. وجاءت الأسئلة في متناول الطالب المتوسط وحرصت الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه في الدرجات. لذلك يتم مراجعة الأوراق الامتحانية بعد التصحيح للتأكد من سلامة التصحيح.