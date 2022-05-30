نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إعلان النتائج” نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 عبر بوابة النتائج الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، أصبحت نتيجة الصف الخامس الابتدائي متاحة الآن لكافة الطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بهم الكترونيا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، وذلك حسب ماتم الإعلان عنه من قبل المسؤولين أمس السبت الموافق يوم 28 مايو 2022، حيث قد تم الاعلان ان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 متاحة الآن إلكترونيا ومن خلال بعض البيانات الخاصة بالطلاب، والجدير بالذكر أن النتيجة متاحة لكافة الطلاب بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

يمكن الان لكافة الطلاب الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، وذلك من خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من كل طالب، وقد جاءت أهم تلك البيانات هي الرقم القومي ورقم الجلوس وغيرهم، والجدير بالذكر انه قد تم الإعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان النتيجة من المقرر أن تصدر من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة بدلًا من موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، على ان تصدر النتيجة لجميع الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة وبعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية حسب قرارات المسؤولين الأخيرة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

يمكن لكافة طلاب الصف الخامس الابتدائي التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، حيث ان الموقع الخاص بالحصول على النتائج قد جاء كالاتي:

ادخل إلى موقع موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة الجديد المخصص للحصول على النتيجة.

ستظهر أمامك بعض الخدمات المتوفرة داخل الموقع، اضغط على “نتيجة صفوف النقل”.

بعد ذلك ستظهر النتائج المتاحة، انقر على “نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022”.

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك من الرقم القومي والمرحلة الدراسية والفصل الدراسي وغيرهم من البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع.

بعد الانتهاء من ادخال البيانات اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.

لا زال هناك الآلاف من طلاب الصف الخامس الابتدائي الذين لم يتمكنو من الحصول على نتيجتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، هذا وان امر الاستعلام عن النتيجة اصبح سهل الآن، حيث انة يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر بشكل الكتروني من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، والتي من خلالها يمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

اصبح التعرف على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني متوفر الآن بكل سهولة خلال الموقع الالكتروني الخاص بالنتائج والتابع لوزارة التربية والتعليم “موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي”، و الذي من خلالة يستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة عن طريق الاسم ورقم الجلوس، وذلك بإتباع ما ذكرناة من خطوات في السطور السابقة.