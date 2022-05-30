نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل مستجدين رياض الأطفال 1443 وشروط القبول في عبر بوابة نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل مستجدين رياض الأطفال 1443 مما لا شك فيه يوجد عدد كبير من قبل أولياء الأمور على وشك تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال في هذا الوقت الحالي حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي عن موعد فتح باب التقديم مع اقتراب الفصل الثالث على الانتهاء في المملكة العربية السعودية لهذا العام الدراسي ومن الضروري أن يبدأ أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم الجدد في نظام نور 1443 بداية من يوم الأحد من 29 مايو 2022 والموافق 28 شوال 1443 هجرية لذلك بدا عدد كبير من الأمور أولياء الأمور في الاستعلام عن موعد التسجيل والخطوات اللازمة للتسجيل وإرفاق كافة الأوراق المطلوبة في رياض الأطفال 1444 وذلك مع نهاية العام الدراسي عام 1443 وبالتالي بدا الجميع بالتحضير للعام الدراسي الجديد من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفني نقدم لكم كافه التفاصيل حول طريقة التسجيل مع شروط التقديم.

رابط تسجيل الروضة المستجدين في نظام نور 1443

طورت وزارة التربية والتعليم بوابة نور لكي تكون حلقة وصل بين الوزارة والطلاب وأولياء الأمور وكل القائمين على العملية التعليمية حيث قدمت عدد كبير من الخدمات التعليمية التي اهتم بها الجميع كما أطلقت رابط تسجيل الروضة في نظام نور التعليمي الإلكتروني لتسهيل الأمور على أولياء الأمور ولكي يتمكنوا من تسجيل مراحل التعليم من رياض الأطفال (الروضة) التعليمية داخل المملكة العربية السعودية ويمكن أيضا تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي.

خطوات تسجيل الروضة في نظام نور 1443

يجب على الوصي ولي الأمر الراغب في تسجيل ابنه أو بنته برياض الأطفال التوجه لرابط منصة نظام نور التعليمي الإلكتروني. وبعد يتم الضغط على تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. ثم الضغط على أيقونة التسجيل و إذا لم تكن مسجلا في النظام فأنشئ حساب جديد. يقوم بملء البيانات المطلوبة في كل خانة مخصصة لذلك لكي يتمكن من التسجيل بطريقة صحيحة. التالي يقوم بالضغط على تسجيل ولي أمر جديد . ومن ثم يقوم بالضغط على زر تسجيل طالب جديد. يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب في حال إذا كان غير سعودي إدخال رقم الإقامة. ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مع توضيح جميع البيانات الخاصة بالروضة التي يرغب ولي الأمر في الحاق الطالب بها من مرحلة التقديم ومنطقة المدرسة. يجب على ولي الأمر الضغط على حفظ تقديم الطلب ليتم بعدها البدء في أرفاق المستندات والأوراق المطلوبة. هناك يقوم ولي الأمر بمراجعة كافة البيانات التي قام بإدخالها للتأكد من صحتها. وافق على جميع الشروط والأحكام. هنا ينتظر ولي الأمر لحين الحصول على الرسالة على الجوال تحتوي على كود التحقيق لمتابعه طلب التسجيل.

شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال لعام 1444

حددت وزارة التربية والتعليم السعودي عدد من الشروط يجب استقاؤها في كل طالب متقدم حتى يتم قبوله والشروط هي:

يشترط أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون اكمل الطفل العمر المسموح به للقبول بالروضة.

يجب أحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم لتسليمها.

من اللازم أجراء الفحص الطبي في مركز من مراكز الطبية المعتمدة لدى وزارة التعليم السعودي.

تقديم شهادة ميلاد الطفل المراد تسجيله أو صورة من قيد عائلي للأسرة إذا كان الطفل مضافا لسجل الأسرة.

في حالة التقديم في برياض الأطفال بالمدارس الحكومية يتم التوزيع حسب المكان السكني لولي الأمر أو في أطار محل العمل.

يجب أرفاق اصل وصوره مطابقه له من المستندات المطلوبة لتسجيل الطفل.

هنا يجب أن يكون عمر الطفل في المستوى الأول قد بلغ 3 سنوات عند بداية التقديم ولم يصل إلى عامة الرابع.

طالب المستوى الثاني أكمل 4 سنوات ولم يصل إلى السنه الخامسة.

المستوى الثالث خمس سنوات طالب المستوى الثالث ألا يقل عن عمر 6 سنوات.

أعمار القبول في الروضات بالسعودية 2022

من خلال ما أوضخت وزاره التعليم السعودية أن الأطفال المستحقين للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب التاريخ الميلادي كما يتكون نظام نور روضة الأطفال 1144 في السعودية من ثلاث مستويات مختلفة ومن المعروف أن المستوى الأول هو مخصص للروضه العالمية والأهلية فقط نقوم بتوضيح باقي المستويات بالتفصيل:

المستوى الأول روضات الأهلية العالمية فقط للأعمار من 03/02/1440 هجرية الموافق 10/12/2018 ميلادية إلى 02/02/1441 هجرية الموافق 1/10/2019 الميلادية.

على المستوى الثاني من تاريخ 03/05/1439 هجرية الموافق 20/01/2018 إلى 2/2/ 1441 هجريه الموافق 11/10/2018 ميلادية.

المستوى الثالث بدءا من تاريخ 03/02/1438 هجرية الموافق 3/ 11/ 2016 إلى 2/5/1439 هجرية الموافق 19/01/2018.

لقد ذكرت وزارة التعليم السعودي أن التسجيل سوف يستمر خلال العام الدراسي ويحق التسجيل في عدد المرحلة للطفل الذي اكمل الثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة.

كما أعلنت الوزارة قبول الأطفال في المستوى الثاني يتم في حال توافر أماكن شاغرة بعد الانتهاء من جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ 23/01/144 هجرية بالمقابل 21/822 ميلادية.