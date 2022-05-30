نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية العراقية.. نتائج السادس الأبتدائي 2022 الدور الأول غير مركزية الآن رفع نتيجة الكرخ 1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إعلان نتائج السادس الأبتدائي 2022 الدور الأول، ما هي نسب النجاح للشهادة الابتدائية العراقية الدور الأول؟ هي أهم الأسئلة التي تشغل بال الأف من الطلاب وأولياء أمورهم اليوم، وتصدرت عمليات البحث من قبل العراقيين عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من أجل معرفة الرابط الخاص بالنتيجة وأي من المحافظات التي تم رفعها الآن، وهو ما سنجيب عنه من خلال موقعكم ثقفني عبر هذا المقال فتابعونا.

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نتائج السادس الأبتدائي غير مركزية، أي أن كل محافظة لها ظروفها الخاصة وموعدها الذي سترفع فيه النتائج، بعد أن تكمل عمليات التصحيح والمراجعات الدقيقة، حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على الدرجات التي يستحقها، ولم يظلم أحد نتيجة أي خطأ في الرصد والتجميع، وقالت الوزارة أنها خولت لمديريات التربية والتعليم موعد رفع الدرجات.

من خلال متابعتنا الدقيقة لموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، المنوط به رفع نتائج السادس الأبتدائي 2022 الدور الأول، لم يتم رفع النتائج في أي محافظة سوى محافظة الكرخ 1 فقط، التي تم تحميل نتائجها حتى الآن، ويمكن لطلاب المحافظة الدخول على الموقع وتسجيل بيناتهم لمعرفة النتيجة، وفيما يلي شرح لطريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

#وزارة_التربية:

▪️نتائج السادس الابتدائي غير مركزية

▪️تم تخويل المديريات في حال اكمالها التصحيح والتدقيق بنشر النتائج — أخبار وزارة التربية العراقية (@iraq1993h) #وزارة_التربية:

▪️نتائج السادس الابتدائي غير مركزية

▪️تم تخويل المديريات في حال اكمالها التصحيح والتدقيق بنشر النتائج — أخبار وزارة التربية العراقية (@iraq1993h) May 28, 2022

رابط نتائج السادس الأبتدائي 2022 الدور الأول

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي epedu.gov.iq .

. أو الدخول على رابط موقع نتائجنا.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

ثم تحديد نتائج السادس الأبتدائي الدور الأول 2022.

تسجيل بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته “كتابة الاسم والرقم الامتحاني”.

الضغط على عرض النتيجة ليتم عرض النتيجة بالتفاصيل.

وزارة التربية والتعليم العراقية

كانت وزارة التربية والتعليم العراقية، قد اتخذت كافة الإجراءات الوقائية ضد الأوبئة المنتشرة خلال هذه الفترة، وقامت بعمل التعقيمات الكاملة لقاعات الامتحانات وحرصت على ترك مسافات أمنة بين الطلاب، وانتهت الوزارة الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، الموافق 2022/05/26 بنجاح، واليوم تتأهب لرفع النتيجة.

موعد رفع نتائج السادس 2022 الدور الأول

من المعروف أن عملية رفع النتيجة غير مركزية، وسوف تتوالى رفع النتائج في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، كل محافظة سوف تنتهي من تصحيح أوراقها سوف يتم رفع نتائجها فوراً.