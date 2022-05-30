نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائجنا”نتائج السادس الابتدائي الدور الأول العراق موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول العراق حيث يمكننا بسهولة الحصول على نتائج المرحلة الابتدائية بالنسبة للسنة السادسة 2021 في كافة مدارس العراق، ويقدم موقع وزارة التربية العراقية نتائج السنة السادسة من امتحانات المرحلة الابتدائية وهي لامتحانات الدول الأول، وذلك في جميع محافظات العراق، كان وزير التربية والتعليم في العراق الدكتور علي حامد مخلف، قد أكد أن عملية تصحيح تتم حالياً الأداء ومراقبته تقوم على أساس الشفافية، حيث كانت قد انطلقتعمليات التصحيح في كل المدارس ومراكز التصحيح الخاصة بأوراق الاجابات التي تهم طلاب النقل وطلاب السادس في المرحلة الابتدائية، حيث سوف تستمر تصحيح الاختبارات لبعض الوقت، وبعدها سوف تكون هناك مراجعة دقيقة لكل ما حصل عليه الطلاب من درجات، سيتم تجميعها وتحميل كشوف الناجحين، وسيتم تنزيل ملفات نتائج السادس الابتدائي علي شكل ملفات جوجل درايف، عبر المواقع الالكترونية الرسمية.

ينتظر الطلاب أن تتم الموافقة على ذلك رسميًا في الأيام المقبلة ، لأن وزارة التربية والتعليم العراقية قالت إن أعمال التصحيح وتقييم الملاحظات تجري على قدم وساق في جميع المنشآت الإصلاحية ، على الرغم من التوجيهات الصارمة بشأن ضرورة تجنب عدم الدقة أثناء التصحيح والمراجعة. يتم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية عندما يبدأ التصحيح لكراسات اجابات الطلاب، تنفيذاً لرغبة الوزارة في وضع التعليمات موضع التنفيذ.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول العراق

سوف تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بنشر كافة نتائج الجولة الأولى من السنة السادسة من المرحلة الابتدائية في مختلف المحافظات، ويمكننا بسهولة أن نقوم بالتحقق من نتائج السنة السادسة 2021 الكترونياً، من خلال عدة مواقع عبر موقع النجاح وموقع نتائجنا، كما يتم نشر النتائج عبر الموقع الرسمي الذي يخص وزارة التربية العراقية،على شبكة الإنترنت حيث يمكنك استخدام الرابط الذي توفره وزارة التربية والتعليم العراقية لتبسيط الخطوات المطلوبة للحصول على النتائج.

خطوات الحصول علي نتائج الصف السادس الابتدائي العراق

أكدت العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أن نتائج المرحلة الابتدائي بالنسبة الصف السادس العراق ستصدر سوف يتم اعلانها بعد ذلك ببعد الانتهاء من كافة التصحيحات والمراجعات وجمع ملاحظات الطلاب وتكون خطوات استعلام نتائج السادس الابتدائي: