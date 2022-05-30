جماعات مسلحة تعلن استعدادها للانضمام لقوات تركية شمالي سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:25 مساءً - أعلنت جماعات مسلحة بالمعارضة السورية، أنها مستعدة للانضمام إلى القوات التركية في شمال سوريا.

وقال اثنان من كبار القادة الميدانيين، إن أوامر صدرت إلى قادة وحدات بالجيش الوطني السوري والذي تدعمه تركيا، باتخاذ موقف هجومي، مع تصعيد الجيش التركي القصف بقذائف الهاون وضربات الطائرات المسيرة، في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي، أن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على طول حدودها الجنوبية لإقامة مناطق أمنية بعمق 30 كيلومترا لمكافحة ما وصفه بتهديدات إرهابية من هذه المناطق.

وهو الأمر الذي أدانته الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها الذي حذر أنقرة من أي تصعيد جديد.

ويستهدف هذا الهجوم, بحسب مصادر في قوات المعارضة السورية, هدفين رئيسيين هما، “تل رفعت” وهي بلدة شهدت تشريد آلاف العرب و”كوباني” وهي مدينة ذات أغلبية كردية، وسيتيح الاستيلاء عليها لتركيا ربط بلدتي جرابلس وتل أبيض اللتين تسيطر عليهما الآن.

يذكر أن أنقرة نفذت 3 عمليات توغل في شمال سوريا منذ عام 2016، واستولت على مئات الكيلومترات من الأراضي وتوغلت بعمق نحو 30 كيلومترا، في عمليات استهدفت بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.