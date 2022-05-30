عاجل- هزتان أرضيتان شمالى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر هذا اليوم الإثنين فى محافظة السليمانية".
وأضافت أن الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.4 درجة، وتبعد 23 کيلومترا جنوب شرق قضاء كلار فى محافظة السليمانية، أما الهزة الأرضية الثانية فكانت بقوة 4.1 درجة، تبعد 31 کيلومترا جنوب شرق قضاء كلار فى ذات المحافظة"، مؤكدة أنه لم يثبت الشعور بهما.
يذكر أن محافظة السليمانية شهدت أمس الأحد، هزتين أرضيتين بلغت قوة الهزة الأولى 4.4 درجة شرق قضاء كلار، والثانية كانت بقوة 4 درجات.
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