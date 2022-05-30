العالم اليوم - الإمارات تدين اقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 01:18 مساءً - دانت دولة الإمارات، الاثنين، بشدة اقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى، بحماية من القوات الإسرائيلية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان "موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

كما أكدت على "ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد وإنهاء حالة التوتر والاحتقان". كما أكدت على أهمية ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب الانجراف إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار"، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وشددت الوزارة كذلك على "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".