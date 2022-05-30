نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على نتيجتك الآن بالإسم في الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط بعد اعتمادها نسبة النجاح 72% في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الأن رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة دمياط، بعد أن اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط النتيجة، وبلغت نسبة النجاح 72.37%، من إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والبالغ عددهم 30 ألف و361 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين للإمتحانات 29 ألف و695 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21 ألف و491 طالب وطالبة، وأصبحت النتيجة متاحة الأن للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس.

ننشر أكثر من رابط للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة دمياط، كما أن الروابط تعمل بكفائة للحصول على النتيجة، حيث نقدر مدى عبئ الإنتظار حتى ظهور النتيجة، والتي ظهرت الأن بالفعل، وألف مبروك للناجحين مع التمنيات بمزيد من التفوق والنجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

طرحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، رابط للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة، من أجل قيام التلاميذ بالإٍستعلام عن نتائجهم والحصول على الدرجات التفصيلية في كل المواد، حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، الأستاذ خالد خلف القبيصي، أن الرابط يعمل بكفائة للحصول على النتيجة، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

رابط أخر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، من خلال رابط أخر للإستعلام برقم الجلوس، بديلاً عن تحميل النتيجة لمن يجدون صعوبة في تحميل الرابط السابق، فيمكن الحصول على النتيجة كالتالي:-

رابط أخر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط.

اختر المحافظة التابع لها وهي محافظة دمياط.

ادخل رقم الجلوس.

اضغط على عرض النتيجة.

يمكننا المساعدة في احضار النتيجة، من خلال ترك تعليق متضمن رقم الجلوس بالأسفل، حيث نتابع معكم في “ثقفني” أولاً بأول أخر الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بكل المحافظات، ونتابع معكم المحافظات التي ظهرت بها النتيجة تباعاً، حيث ظهرت ظهر اليوم الأثنين 30 مايو نتيجة اعدادية دمياط، عل أن يتم اعلان أسماء الأوائل على المحافظة، والذين سوف يتم تكريمهم.