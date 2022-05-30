نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 الدور الاول “هسه ظهرت” عموم المحافظات عبر epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 الدور الاول، من الممكن ان تستخرج نتيجتك اليوم 30 ايار في عموم المحافظات العراقية، وذلك بعد إن بدأت أعمال تصحيح الدفاتر الامتحانية للطلاب منذ ساعات، وبالفعل اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتيجة سادس ابتدائي الرصفة الاولي منذ ساعات، ومن ثم ستظهر النتائج بشكل متتابع عبر روابط النتائج حسب سرعة الصحيحين، وتوجد العديد من الأخبار المفرحة للطلاب نكشفها لكم عبر هذا التقرير المقدم لكم من موقعنا ثقفني، ولتتمكن من تحصيل النتيجة في عموم المحافظات عبر epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية، عليك ترقب الموقع خلال اللحظات المقبلة.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 الدور الاول

يتيح لكم رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 الدور الاول نتيجة طلاب المرحلة الأخيرة في الصفوف الابتدائية اليوم، وذلك بعد إعلان ظهور النتيجة في محافظة بغداد ومحافظة الكرخ الاولي، أما تلك المحافظات، بابل، كربلاء، كركوك، ميثان، المثني، نينوي، ديالي، الكرخ الاولي، الكرخ الثانية، الرصافة، النجف ذي قار، القادسية، صلاح الدين، اربيل، السليمانية، داهوك، الانبار، راصفه، ستعرض بها النتيجة بشكل تتابعي، وذلك بعد تأكيد خبر إن نتيجة سادس ابتدائي العراق لا مركزية، حيث تعرض بتتابع واحده تلو الاخري، ولا يتم الافراج عن نتائج جميع المحافظات دفعة واحدة.

كيف استخرج نتيجة سادس ابتدائي العراق دون رقم امتحاني

هذا ونوضح لكم الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة السادس الابتدائي العراق 2022 عموم المحافظات الان، ولذلك يمكنكم الحصول علي النتيجة الخاصة بمدينتكم علي الفور

قم بزيارة رابط وزارة التربية العراقية.

أدخل الرقم السري للدخول مباشرة الي الموقع.

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اخر اخبار نتائج السادس الابتدائي العراق 2022

هذا وقد تم إعلان انباء هامة من وزارة التربية العراقية حول نتائج الطلاب، والتي تتعلق بنتائج السادس الابتدائي العراق 2022، وتعد اخبار مفرحة ومطمئنة للطلاب

انه تم معالجة كافة الدرجات الحرجة، بإضافة 5 درجات او 6 درجات للطلاب الحاصلين علي 45 درجة و 46 درجة.

درجات محافظات العراق المختلفة لطلاب السادس الابتدائي العراق غير مركزية، حيث انها ستعرض بشكل تتابعي فور اتمام اعمال تصحيح الدفاتر في كل محافظة.

في خبر جديد من وزارة التربية والتعليم العراقية أكد المتحدث الرسمي بإسم الوزارة الدكتور محمد الجزائرى، انة تم رصد تأخير في تصحيح باقي الدقاتر ومن ثم سوف يتغير ميعاد إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 في باقي المحافظات، ومن المتوقع ترقبها نهاية الاسبوع الجاري، وياتي ذلك بعد اعلان نتيجة سادس ابتدائي الكرخ الاولي فقط منذ مساء امس الاحد، وبالرغم من توقع ظهور باقي المحافظات الآن، إلا ان الميعاد تغيير، وسوف نوضح اي تصريحات جديدة فتابعونا.