حادث دهس فى نبراسكا الأمريكية.. مقتل 2 وإصابة 19

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية فى نبراسكا، اليوم الإثنين، مقتل شخصين، وإصابة 19 آخرين على الأقل، فى حادث تحطم سيارتين أصاب العديد من المشاة فى لينكولن بولاية نبراسكا الأمريكية.





وحسبما نقلت شبكة "CNN" الإخبارية، قال ماكس هوبكا، قائد شرطة لينكولن، إن واحدًا على الأقل من المصابين الـ19 فى حالة حرجة، بينما يعانى الآخرون الذين نقلوا إلى المستشفيات من إصابات لا تهدد حياتهم.

وأوضح هوبكا أن سيارة كانت تسير باتجاه الغرب يوم الأحد، بالقرب من شارعى "52 وO"، لافتًا إلى أنه عندما استدارت مركبة أخرى إلى اليسار لتتجه شرقا، وقع حادث تحطم واصطدم بالمارة على طول الشارع.

كما أشار قائد شرطة لينكولن، إلى أن المدينة تشهد الكثير من الأحداث تزامنًا مع عطلة يوم الذكرى، حيث تواجد العديد من المشاة والمارة فى الشارع وعلى الرصيف أثناء وقوع الحادث.