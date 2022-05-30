تصريح صادم من الناتو بشأن الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال ستولتنبرج: "لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إلى أى مدى يمكن أن تستمر هذه الحرب .. فى الواقع، فى الخريف الماضى تبادلنا معلومات استخبارية.. نحتاج لأن نكون مستعدين لحرب طويلة"، مضيفا أن حلفاء الناتو يجب أن "يدعموا حق أوكرانيا فى الدفاع عن النفس".

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.