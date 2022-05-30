أوكرانيا تتحدث عن عقوبات غربية جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وكتب يرماك عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورمط الأوكرانية، أن الاتحاد الأوروبى قد يصادق على حزمة العقوبات السادسة اليوم، مضيفا "كما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، كانت هناك محادثات صعبة، ولكن من الضرورى المصادقة على قرار بفرض عقوبات، بما فى ذلك فرض حظر على النفط الروسى".

وأكد مدير مكتب الرئيس الأوكرانى أهمية أن يظهر الاتحاد الأوروبى موقفًا قويًا، لأن هدف روسيا الرئيسى هو زرع الانقسام داخل الكتلة الأوروبية واستغلالها كنقطة ضعف ضد الاتحاد الأوروبى، وهذا أمر لا يمكن السماح به.