العالم اليوم - فيديو رصد ابن الوزيرة المصرية قبل "الجريمة المروعة"

انتم الان تتابعون خبر فيديو رصد ابن الوزيرة المصرية قبل "الجريمة المروعة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 12:21 مساءً - كشف فيديو نشرته محطات أخبار أميركية، لحظة وصول شاب مصري نجل وزيرة الهجرة المصرية، إلى مبنى سكني، قبل وقوع جريمة قتل متهم هو بارتكابها، وفقا للمصادر الأميركية.

ويعود تاريخ نشر الفيديو إلى شهر أبريل الماضي في المبنى الواقع في منطقة أناهيم بمقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا.

وكشفت المعلومات الأولية في حادث نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم، أن قوات الشرطة الأميركية تلقت اتصالا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وجدت جثتين للضحايا، فيما كان نجل الوزيرة موجودا داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، قد قالت إنها وأسرتها "في محنة شديدة ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة".

وتابعت في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك": "هذا الاتهام منظور أمام محكمة أميركية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

تفاصيل الجريمة

واقعة اتهام رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية، الذي يعمل في شركة "بنس ويلث مانجمنت" بالولايات المتحدة، تناقلتها وسائل الإعلام الأميركية الشهر الماضي.

واتهم رامي فهيم بقتل شابين أميركيين، هما غريفين كومو (23 عاما)، وجوناثان بهم (23 عاما)، في وقت مبكر من صباح 19 أبريل الماضي.

وأصدر مكتب المدعي العام في مقاطعة أورنج بيانا عن واقعة رامي هاني منير فهيم، قال فيه "رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عاما، حتى الموت، ثم طعن زميل الأخير في المنزل، جوناثان بام، 23 عاما، حتى الموت، في شقتهما في شارع كاتيلا في مدينة أنهايم".

ولم يكشف حتى الآن سبب النزاع بين رامي وزميله في العمل بشركة "إدارة الثروات" الأميركية.

الفيديو

وأظهرت لقطات فيديو، لكاميرات سكان الشقق المجاورة لموقع الجريمة، رامي وهو يتجول في ممرات البناية، بحثا عن شقة الضحية.

وظهر رامي مرتديا ملابس سوداء بالكامل، قبل أن ينظر في إحدى اللحظات، إلى إحدى كاميرات المراقبة مباشرة، لتتضح هويته.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية: "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنه، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا اللذين لقوا ربهم".