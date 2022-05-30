مفيش طلاق تانى سبع شروط هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد أطلع عليها

عام 2022 أكثر عام على مر التاريخ المصرى يشهد نسبة طلاق عالية جدا حيث وصلت أعداد حالات الطلاق في محاكم الأسرة إلى 213 ألف حالة طلاق أى أصبحت توجد حالة طلاق كل دقيقتين وذلك أدى إلى التفكك الأسري والتفريق بين الآباء والأبناء وأصبحت محاكم الأسرة مكتظة دائما ما بين شكاوى الخلع والطلاق مما يسبب مشاكل ضخمة بين الأزواج وذلك يؤثر بالسلب على الحالة النفسية للأبناء ولذلك تبذل الحكومة قصارى جهدها لمنع تفشى هذا الوباء الشديد ووضعت العديد من القوانين الصارمة لمنع ارتفاع نسبة الطلاق أكثر من هذا.

قوانين الطلاق لعام 2022 وفقا للدستور

حيث أنه في الفترة الأخيرة أصدرت الحكومة المصرية عدة قوانين صارمة للحد من ارتفاع معدل الطلاق أكثر من ذلك وهي

كما أنه من المعروف أن قانون الطلاق المادة 44 لعام 2022 تنص أن الحكومة المصرية لن تعتمد أو تعترف بأى طلاق إلا الطلاق الرسمى فى حالات الطلاق الرسمى أو الشرعي أو الخلع أو الفراق أو الوفاة .