نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش طلاق تانى سبع شروط هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد أطلع عليها في المقال التالي
عام 2022 أكثر عام على مر التاريخ المصرى يشهد نسبة طلاق عالية جدا حيث وصلت أعداد حالات الطلاق في محاكم الأسرة إلى 213 ألف حالة طلاق أى أصبحت توجد حالة طلاق كل دقيقتين وذلك أدى إلى التفكك الأسري والتفريق بين الآباء والأبناء وأصبحت محاكم الأسرة مكتظة دائما ما بين شكاوى الخلع والطلاق مما يسبب مشاكل ضخمة بين الأزواج وذلك يؤثر بالسلب على الحالة النفسية للأبناء ولذلك تبذل الحكومة قصارى جهدها لمنع تفشى هذا الوباء الشديد ووضعت العديد من القوانين الصارمة لمنع ارتفاع نسبة الطلاق أكثر من هذا.
قوانين الطلاق لعام 2022 وفقا للدستور
حيث أنه في الفترة الأخيرة أصدرت الحكومة المصرية عدة قوانين صارمة للحد من ارتفاع معدل الطلاق أكثر من ذلك وهي
كما أنه من المعروف أن قانون الطلاق المادة 44 لعام 2022 تنص أن الحكومة المصرية لن تعتمد أو تعترف بأى طلاق إلا الطلاق الرسمى فى حالات الطلاق الرسمى أو الشرعي أو الخلع أو الفراق أو الوفاة .
- حيث أنه المادة 45 من قانون الطلاق تنص أن لا يجوز أن ينوب أحد عن الزوج فى حالات الطلاق إلا بشرط واحد توكيل رسمى مكتوب بواسطة الزوج نفسه وتكون مدة التوكيل شهرين فقط وان لم يتم الطلاق خلال هذه المدة يصبح التوكيل لاغي.
- كما أن المادة 46 من قانون الطلاق لعام 2022 تنص أنه يجب أن يكون الزوج فى كامل قواه العقلية وصحته النفسية حتى يستطيع القيام باعتماد الطلاق الشرعى وإتمام الطلاق بينه وبين زوجته.
- كما نصت المادة 46 أيضا أن الزوج الذي يعاني من إعاقة تمنعه من النطق يمكنه إتمام الطلاق من خلال الكتابة الورقية ومن لم يستطيع يمكنه الإشارة أو التلميح إنه يوافق على إتمام الطلاق.
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