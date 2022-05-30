نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخرج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني من موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022 برقم الجلوس، يتزايد البحث خلال تلك الساعات حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022 برقم الجلوس الترم الثاني، وذلك بعدما تم اعتمادها رسميا منذ قليل من قبل السيد المحافظ، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة كنترولات المحافظة، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022 ستكون متوفرة في كل المدارس بداية من صباح غدا في مواعيد العمل الرسمية، حتى يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته بسهولة، وسنضع بين أيديكم رابط نتيجة الاعدادية محافظة أسوان حتى تتمكنوا من الاستعلام عن تفاصيل درجاتكم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022 برقم الجلوس

قبل ساعات تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022 برقم الجلوس من قبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قام بالإطلاع على كشوف نتيجة الإعدادية ومعرفة نسبة النجاح على مستوى كل إدارة على حدة وأيضا بشكل اجمالي، حيث صرح سيادته أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية اسوان جائت مقبولة إلى حدا ما، فهي تقدر بنحو 76.12%، وسط اكتساح من البنات للذكور في قائمة الطلاب الأوائل الذين سيتم تكريمهم في أقرب وقت من قبل الوزارة، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة اسوان فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم باسوان.

قم باحتيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك بالتفصيل في كل المواد، وكذلك مجموعك الاجمالي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022 الآن من خلال اتباع الخطوات السابقة، وقد أوضح عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 28 ألفًا و53 طالبًا وطالبة، نجح منهم 21 ألفًا و353 طالبًا وطالبة فقط، كما حصلت 15 طالبة بنت على المراكز الأولى من أصل 17 مكررين، فيما حصل طالبين على المراكز الأولى فقط، ويمكنك ترك بياناتك خلال التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

الآن يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2022 في أقل من دقيقة، وذلك بعد أن تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد المحافظ خلال الساعات الماضية بنسبة نجاح مرتفعة إلى حدا كبير، حيث يمكنك الضغط على رابط المديرية التعليمية الموضح اعلاه وادخال البيانات المطلوبة لتحصل على درجاتك في كل المواد بشكل مفصل.

يبحث اهالي اسوان الان بكثافة شديدة على نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني التي اعتمادها السيد المحافظ بنسبة نجاح 76.12% امس الأحد، حيث يعيش الطلاب وأولياء الامور على اعصابهم منذ فترة طويلة بعد انتهاء الامتحانات خوفا من عدم التوفيق في الحصول على مجموع الثانوية العامة الذي يعد هو حلم كل طالب وطالبة، ويمكنكم الحصول على النتيجة الان من خلال اتباع الخطوات المذكورة في اعلى المقال.