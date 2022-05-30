نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعلام نتائج اختبارات القدرات العامة عبر موقع قياس الفترة الثانية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار القدرات العامة عبر موقع قياس الفترة الثانية واحدة من الأهم الاختبارات التي ارتفعت معدلات البحث عنها في الساعات والأيام الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تساعد على هذه الاختبارات على التحاق الكلاب داخل الجامعات، وتتنوع هذه القدرات في عدد كبير من المواد نصل اللغة العربية و الإنجليزية وبالمواد العلمية كالرياضيات والعلوم، كما جعل الكثير يبحث عن موعد اختبارات القدرات كي يستعدون للتقديم وذلك من خلال الروابط التي يتم الإعلان عنها.

رابط نتائج اختبارات القدرات العامة عبر موقع قياس الفترة الثانية

يبحث الكثير من الطلاب عن المواقع التي يتم الإعلان فيها عن النتائج الخاصة باختبارات القدرات، حيث يتم تحديد أي الكليات التي يمكنهم الالتحاق بها، وقد قامت هيئة التعليم والتدريب داخل المملكة بالإعلان عن موعد ظهور النتائج، ويكون الموعد الخميس الموافق يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، الموافق الخامس والعشرين من شهر شوال 1443 هجريا، وقد قام الطلاب ببدء الاختبارات في السادس من الشهر الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة

لم يتبقى الكثير من الوقت على اعلان نتائج اختبارات القدرات العامة، حيث من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القادمة، حيث يمكنك الحصول عليها من خلال الروابط الخاصة بها التي تم إنشاؤها من قبل هيئة التعليم والتدريب والخطوات كالتالي:

قم بالدخول علي الرابط الرسمي نتائج القدرات العامة.

ضع رقم السجل المدني التابع له.

اضغط على العلامة التي تؤكد أنك لست روبوت.

حدد نوع الاختبار وهو القدرات العامة.

ثم قم بالضغط علي استعلام النتيجة.

حيث ينتظر الكثير نتائج هذه الاختبارات، حيث تقوم العديد من الكليات لعل الاختبارات عقب انتهاء امتحانات البكالوريا، لكي تتمكن من الحصول على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات القمة لذلك يجب أن يتم التقديم في الاختبارات.

الموعد الرسمي لظهور نتائج القدرات

لم يكن هناك موعد محدد حتى الآن ولكن من المتوقع أن يتم ظهورها خلال الوقت القادم تحت إشراف المثير من المسؤولين في هيئة التعليم والتدريب الموجودة في المملكة، وذلك بعد انتهت المرحلة الأولى وظهرت النتائج الخاصة بها، تم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية، وقد أنهى الطلاب الاختبارات وينتظرون النتائج.