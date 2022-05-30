نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إعرف نتيجتك” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 خلال بوابة النتائج الالكترونية برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 تباعًا بالمحافظات المختلفة بعد اعتمادها من المحافظين، ومؤخرًا قد تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 محافظة أسوان مؤخرًا من السيد محافظة أسوان، ليتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان، حيث يدخل الطلاب وأولياء الأمور إلى رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس بالاسم، اما بالنسبة لرابط وخطوات الاستعلام عن النتائج الكترونياً، فسوف نقدم لكم في هذا المقال كافة تفاصيل الحصول على النتائج من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة للخدمات التعليمية تهدف إلى عرض نتائج الشهادة الاعدادية من خلالها ويتم الاستعلام عبر المنصة عن نتيجة الشهادة الاعدادية للمحافظات التي يتم اعتمادها من قبل السيد المحافظ، ويتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

أصدرت وزارة التعليم عدد من الطرق المختلفة التي من خلالها يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 ويتم استخراج النتيجة بعدد من الطرق، وهي:

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي.

استخرج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 من خلال رابط منصة نتيجة الاعدادية من وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج الاعدادية هاتفيا عبر الاتصال على رقم التليفون الأرضي 09000100 أو من خلال الاتصال على رقم الموبايل 5757.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 أون لاين

يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 عبر موقع بوابة التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. اختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي الثاني.

أكتب الرقم القومي المطلوب من الطالب للاستعلام، ويتم إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب.

انقر على عرض النتيجة للاستعلام.

ساعات قليلة تفصلنا عن اعتماد وزارة التربية والتعليم لنتائج الفصل الدراسي الثاني الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية، ولهذا فقد فعلت الوزارة بوابة نتائج التعليم الاساسي لكي يتمكن الطلاب من خلالها على الحصول على نتائجهم بشكل الكتروني عبر شبكة الانترنت، وفور ظهور النتائج سيستطيع الطلاب التعرف على النتائج من خلال ما ذكرناة من خطوات سابقاً.

ينتظر الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي من جميع محافظات مصر صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 رسمياً، حيث انة قد ذكرت مصادر مسؤلة من وزارة التربية والتعليم تُشير الى انة من المقرر ان تُعتمد النتائج في غضون الساعات القليلة القادمة، بحيث يتم طرح النتائج بعدها مباشرةً الى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي.