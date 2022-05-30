نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قرعة الحج 2022 “أسماء الفائزين” تعرف على النتائج الكترونياً خلال trans.hajj.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الملايين من المسلمين في مصر الاعلان نتيجة قرعة الحج 2022، وقد اعلنت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وكالات السفر وغرفة شركات السياحة خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة إجراء قرعة الحج السياحي، وهو ما نوضحه لكم فيما يلي.

نتيجة قرعة الحج 2022

اشتعلت محركات البحث مؤخراً من قبل الاف المتقدمين لأداء فريضة الحج، حيثتم الاعلان عن نتيجة قرعة الحج 2022، خلال الساعات القليلة الماضية،وقدبلغ عدد تأشيرات الحج لعام 2022، حوالي 9200 تأشيرة تقسم على مستويين: المستوى الأول 5 نجوم، مقسم لشريحتين، والمستوى الثاني هو المستوى الاقتصادي ويقسم إلى لـ 3 شرائح، فيما بلغ عدد التأشيرات المخصصة لقسم الخمس نجوم حوالي 2760 تأشيرة، و يبلغ سعر برنامج الصف الأول 177 ألفا و500 حيث يبعد 250 مترا عن الحرم أما الصف الثاني الذي يبعد 1250 مترا من الحرم فيبلغ سعر البرنامج فيه حوالي 157 ألفا و500.

ووفقا للضوابط فإن البرنامج الاقتصادي مخصص له 6 آلاف و440 تأشيرة، إذ يتراوح سعر البرنامج من 82 ألف جنيه إلى 92 ألف جنيه، مع العلم أنه تخضع الأسعار السابقة للزيادة في حالة إذا تم حدوث أيتعديلات من من جانب السلطات السعودية على ألا يتم تعديل الأسعار المعلنة إلا بعد الرجوع أولاً للجنة العليا للعمرة والحج لمعرفة الأسباب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022

يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجته قرعة الحج 2022 من خلال الدخول مباشرة لبوابة الحج الالكترونية ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

بداية يتم الدخول على الموقع الرسمي للنتائج .

. ومن ثم يجب اختيار أيقونة “الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج2022.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم القومي للمتقدم والمكون من 14 رقمي.

في غضون دقائق ستظهر للمستعلم الاسم والمحافظة ونوع الحج وحالة القبول أو الرفض

ومن الجدير بالذكر أنه تم قصر حالات الاعتذار أو الاستبدال عن عدم السفر بعد أن يتم إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة فقط أو صدور حكم مقيد للحرية واجب النفاذ بشرط أن يكون تاريخ حدوثهما عقب إعلان نتيجة قرعة الحج.