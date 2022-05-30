روسيا تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا العسكرية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخ جوية عالية الدقة أصابت موقعى قيادة ومراقبة ومركز اتصالات و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المتحدث الرسمى لوزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى إحاطة صحفية، اليوم الإثنين:"قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والمسيرات الروسية 3 مواقع قيادة و67 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية".

وأضاف:" إجمالا، ونتيجة للغارات الجوية، تم تحييد ما يصل إلى 320 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، علاوة على 47 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية".

وأشار كوناشينكوف أيضا إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوى الروسية 15 مسيرة أوكرانية فى مناطق قرى "سيفيرودونيتسك" و"نوفوتشيرفونويه" و"فاسيلييفكا" بمنطقة لوجانسك، وفى قرى "بانتيليمونوفكا" و"جريجوروفكا" و"كراسنوجوروفكا" و"نيفيلسكويه" بمنطقة دونيتسك، وقرى "بترابوليه" و"بتروفسكويه" و"جلينسكويه" بمنطقة خاركوف، وقرى "تشيرنوبايفكا" و"ألكسندروفكا" بمنطقة خيرسون.