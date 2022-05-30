بولندا.. ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 3 ملايين و700 ألف

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات حرس الحدود البولندى اليوم الإثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و700 ألف، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير الماضى.





وذكر "راديو بولندا" - فى نشرته الإنجليزية - أن 21 ألفا و700 لاجئ دخلوا البلاد أمس الأحد من أوكرانيا، مقابل 25 ألفا و200 لاجيء أمس الأول السبت. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم تشمل إقامة قانونية وحق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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