روسيا تدرس استخدام العملات المشفرة فى المدفوعات الدولية

جدة - نرمين السيد - وأفاد تشيبسكوف - فى بيان نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية - بأن السلطات الروسية المختصة تناقش استخدام العملات الرقمية فى المعاملات من أجل التسويات الدولية، خصوصا وأنه من شأن هذا الأمر المساعدة فى مواجهة تأثير العقوبات الغربية، التى جعلت وصول روسيا إلى آليات الدفع التقليدية عبر الحدود "محدوداً".

وذكر موقع "جادجتس ناو" التقنى، اليوم الإثنين، أن المسؤولين الروس يسعون لتنظيم سوق العملات الرقمية فى البلاد واستخدام العملات الرقمية، فى ظل معارضة وزارة المالية لدعوات البنك المركزى لفرض حظر شامل عليها.

وأشار الموقع التقنى إلى أن المناقشات فى هذا الصدد مستمرة منذ شهور، وعلى الرغم من أنَّ الحكومة تتوقع تقنين العملات المشفرة لتكون وسيلةً للدفع عاجلاً أم آجلاً، إلا إنها لم تتوصل بعد إلى توافق فى الآراء.

بدورها، نقلت صحيفة "فيدوموستى" الروسية، عن مسؤولين حكوميين روس قولهم إن وزارة المالية تناقش إضافة أحدث اقتراح بشأن المدفوعات الدولية إلى نسخة مُحدّثة من مشروع قانون ذات صلة.