بوريل: الاتحاد الأوروبى يأمل فى التوصل لاتفاق حول حظر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - توقع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا فى الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك فرض حظر على واردات النفط الروسى، خلال المحادثات التى يجريها المسؤولون.





وفى تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو"، قال بوريل: "نحتاج إلى اتخاذ قرار بالإجماع. كانت هناك محادثات صعبة بعد ظهر أمس، وكذلك هذا الصباح"، مضيفًا "أعتقد أنه بعد ظهر اليوم، سيكون بوسعنا تقديم اتفاق لرؤساء الدول الأعضاء".

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، لم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبى من التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسى أمس الأحد، فى حين يسعى التكتل الأوروبى لإعداد اتفاق فى الوقت المناسب قبل القمة المقرر انعقادها مساء اليوم الإثنين.

ولدى سؤاله عما إذا كانت خطط إدراج حظر واردات النفط الروسى يمكن أن تفشل بسبب مقاومة المجر ودول أخرى فى أوروبا الشرقية، قال بوريل "لا أعتقد ذلك... سيكون هناك اتفاق فى النهاية".

وتابع وزير خارجية الاتحاد: "علينا أن نأخذ الظروف الفردية لكل عضو (فى الاتحاد الأوروبى) فى الاعتبار"، مضيفًا أن الحل على مستوى الاتحاد الأوروبى يجب أن يمنح الدول الثلاث التى تمثل من 7% إلى 8% من واردات النفط الروسى "مزيدًا من الوقت للتكيف".

ووفقًا للاقتراح الذى تمت ناقشته دول الاتحاد الأوروبى، مساء أمس الأحد، يسعى التكتل لحظر تسليم النفط الروسى إلى دول الاتحاد عن طريق البحر بحلول نهاية العام الحالى، لكنه يستثنى النفط الذى يتم تسليمه عبر خط أنابيب دروجبا الروسى، الذى يمد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.