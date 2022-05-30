العالم اليوم - تفاؤل بنمو صيني يصعد بأسهم اليابان لأعلى مستوى في شهر

انتم الان تتابعون خبر تفاؤل بنمو صيني يصعد بأسهم اليابان لأعلى مستوى في شهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 11:19 صباحاً - أغلق مؤشر نيكي الياباني على أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر اليوم الاثنين مدعوما بأسهم المعدات والتكنولوجيا بعد أن هدأت إجراءات التحفيز في شنغهاي وتخفيف قيود كوفيد-19 المخاوف من تباطؤ حاد في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع المؤشر نيكي 2.19 بالمئة ليغلق عند 27369.43 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 21 أبريل. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.86 بالمئة إلى 1922.44 نقطة.

ومما ساعد على تعزيز الإقبال على المخاطر أنباء عن أن السلطات في شنغهاي ستلغي العديد من الشروط المفروضة على الشركات لاستئناف عملها اعتبارا من يوم الأربعاء لتخفف بذلك إجراءات إغلاق شملت المدينة بأسرها وبدأت قبل شهرين.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع كبير يوم الجمعة، إذ دفعت إشارات على استمرار ارتفاع التضخم المستثمرين للدخول في عطلة نهاية أسبوع طويلة يحدوهم الأمل في أن يتمكن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من تشديد السياسة النقدية دون إدخال الاقتصاد في حالة ركود.

وارتفع سهم دايكين إنداستريز 6.53 بالمئة وزاد سهم كوبوتا 3.58 بالمئة.

وصعد سهم سوني غروب 4.99 بالمئة.