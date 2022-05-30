العالم اليوم - وزير المالية التركي يتوقع نمو الاقتصاد 7% في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر وزير المالية التركي يتوقع نمو الاقتصاد 7% في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 11:19 صباحاً - قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي اليوم الاثنين إن المؤشرات الأولية تظهر أن نمو الاقتصاد بلغ 7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا من جديد قناعته بأن ارتفاع التضخم مؤقت.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع اتحاد البنوك، قال نبطي إن القطاع المصرفي قادر على مواجهة الصدمات المحتملة. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 70 بالمئة في أبريل وتشير التوقعات إلى أنه سيظل مرتفعا حتى نهاية العام.

كان البنك المركزي التركي، قرر الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة عند 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، لأجل أسبوع.

وأوضح المركزي أن الارتفاع الأخير في التضخم تأثر نتيجة زيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.