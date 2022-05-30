نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالاسم فقط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات نتائج سته ابتدائي الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات، متوقع أن يتم اعتمادها في مختلف المحافظات في القريب العاجل، حيث صرحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن المديريات التعليمية قد أوشكت على الانتهاء من أعمال الكنترول وتستعد إلي تجهيز كشوفات درجات الطلاب وخاصة في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني بمختلف المحافظات خلال نهاية هذا الأسبوع على أقصي تقدير، وسوف نلقي الضوء في هذا التقرير على خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

وبدأ يبحث طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي عن توزيع الدرجات في نتيجة سته بعد أن اقترب موعد الإعلان عنها بجميع المحافظات، ولهذا تشير إلى أن إجمالي مجموع سته ابتدائي هو 300 درجة مقسمين على خمس مواد أساسية يجب أن ينجح الطالب في كل مادة منهم بشكل مستقل من خلال حصوله على 50% كحد أدنى في مجموع المادة، وجاءت درجات المواد على إجمالي الفصلين الأول والثاني كالتالي، مادة اللغة العربية 100رجة، مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة ومادة العلوم 40 درجة ومادة الدراسات الاجتماعيه 40 درجة ومادة الرياضيات 80 درجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

تعد نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 هي حديث الساعه في الشارع المصري، حيث كان من المفترض أن يتم اعتمادها نهاية الأسبوع الماضي، ولكن بسبب ارتفاع أعداد الطلاب لم يتمكن المصححين من الانتهاء من أعمال التصحيح حتي الآن، ولكن نشير إلى أنه محافظة القاهرة قد انتهت من تصحيح اربع مواد وسيتم الانتهاء من المادة الأخيرة في غضون ساعات قليلة، وبعدها سيتم تفعيل رابط النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وفي مختلف المحافظات سيتم عرض نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في المدارس فقط من خلال قسم شئون الطلاب بالمدرسة التابع لها الطالب.

نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت محافظة القاهرة أنه تم تطوير موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ليتمكن من تحمل ضغط طلاب سنوات النقل للتعليم الأساسي بصفة عامة طلاب وطالبات سته ابتدائي بصفة خاصة، حيث كان يتسبب ضغط الطلاب على الموقع في إحداث خلل فني فيه ولم يتمكن الطالب من الحصول على النتائج، ويمكنك معرفة الدرجات فور اعتمادها من المحافظ من خلال إتباع الخطوات التالية:

فتح بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. تحديد نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي.

النقر على نتائج سته ابتدائي.

كتابة رقم الجلوس.

ادخال اسم الطالب.

تحديد الصف والسنة الدراسية.

النقر على زر عرض النتائج.

كما يمكنك ترك تعليق أسفل الخبر يتضمن البيانات الخاصة بالطالب وسيتم عرض نتائج الطلاب فور اعتمادها.