نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم LINK نتائج سته ابتدائي بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتائج سته ابتدائي الترم الثاني لجميع المحافظات، حيث اقتربت مراكز التصحيح على الانتهاء من تصحيح نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني ومن المتوقع أن يتم إعلان كشوفات درجات الطلاب في المدارس خلال هذا الأسبوع، ليتمكن الطلبه من الحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس من المدرسة التابع لها، وفي سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه تم تطوير موقع بوابة نتائج التعليم الأساسى ليتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالرقم القومي عبر بوابة النتائج بعد اعتمادها.

أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال الكنترول الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه جاري العمل على إعداد كشوفات درجات الطلاب ورفعها للمحافظين ليتم اعتمادها في القريب العاجل، ومن المتوقع أن تكون محافظة القاهرة من أوائل المحافظات التي سيتم إعلان نتيجة سته ابتدائي بها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه مديريات التربية والتعليم بدأت أعمال تصحيح نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني منذ بداية الامتحانات ولهذا تم الانتهاء من اغلب اعمال التصحيح، كما أكدت أن وزير التربية والتعليم قد شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع إجراءات الدقة والمراجعة الدقيقة لكل إجابات الطالب لضمان حصوله على كامل مستحقاته من الدرجات، كما أوضحت الوزارة إلي أنه سيتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي في درجات وليس في هيئة ألوان كما هو الحال في نتيجة رابعه ابتدائي، كما أكدت أنه لن يتم رفعها على مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد أن أصبحت سته ابتدائي سنة نقل عادية وليست شهادة، وسيتم الاكتفاء بإعلان كشوفات درجات في المدارس فقط.

استعلم عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

تستعد المدارس في مختلف المحافظات إلي إعلان نتيجة سته ابتدائي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات قليله، ونشير إلي أن المجموع الكلي في نتيجة الطالب من 300 درجة يجب أن يحصل على مجموع لا يقل عن 50% بالمجموع الكلي و50% في مجموع درجات كل مادة، حيث تكون درجات مادة اللغة العربية 100 درجة ومادة الرياضيات 80 درجة ومادة العلوم 40 درجة ومادة الدراسات الاجتماعيه 40 درجة ومادة اللغه الانجليزيه 40 درجة.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022

نعرض لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجه سته ابتدائي لطلاب وطالبات محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي:

الدخول إلي بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختيار نتائج سنوات النقل المرحلة الابتدائية.

اكتب الرقم القومي للطالب والموجود في شهادة الميلاد.

اختر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022.

حدد نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

انقر على عرض النتيجة.

كما يمكنك كتابه تعليق أسفل الخبر يتضمن البيانات الخاصة بالطالب من الاسم والرقم القومي ورقم الجلوس وسيقوم فريق عمل موقع ثقفني بالرد على جميع التعليقات وعرض نتائج الطلاب فور اعتمادها من محافظ القاهرة.