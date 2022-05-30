نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات بالأسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2022 جميع المحافظات بالأسم ورقم الجلوس، علمنا من مصادرنا داخل الكنترولات أن نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2022 الترم الثاني قد أوشكت على الانتهاء وأن نتيجه سته ابتدائي سوف يتم اعتمادها والاعلان عنها خلال أيام قليلة، فقد تمت أعمال التصحيح والرصد داخل الكنترولات بمنتهى الدقة ولم يتم رصد أي شكاوى وتتم الآن الانتهاء من مرحلة المراجعة ثم بعدها يتم ارسال النتيجة الخاصة بكل محافظة لمكتب المحافظ المسؤول ليقوم باعتمادها وبعد ذلك يتم اعلان النتيجة للطلاب، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أكثر من طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 في جميع المحافظات.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2022 جميع المحافظات بالأسم ورقم الجلوس

تعتبر مرحلة الصف السادس الابتدائي هي عنق الزجاجة الذي يعبر من خلاله الطالب الى مرحلة التعليم الاعدادي ففي هذه المرحلة من الممكن أن تحدد ميول الطالب الدراسية سواء كانت الطالب يميل لدراسة المواد الأدبية أو دراسة المواد العملية كما أنه يمكنك عموما في هذه المرحلة أن تحدد مستوى الطالب وقدرته على الاستيعاب وتحصيل المعلومات، ويكون المجموع الكلي للدرجات في مرحلة الصف السادس الابتدائي من 300 درجة مقسمين على المواد بالنحو التالي:

اللغة العربية 100 درجة.

اللغة الانجليزية 40 درجة.

الرياضيات 80 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

العلوم 40 درجة.

وحتى يحتسب الطالب ناجح يجب أن تتخطي درجاته نسبة 50% من المجموع الكلي للدرجات.

طرق الاستعلام عن نتيجة سته ابتدائي 2022 الترم الثاني

بالنسبة للطلاب المقيدين في اي محافظة بخلاف محافظة القاهرة فسوف تكون النتيجة متاحة داخل كل مدرسة بشكل منفرد، أما الطلاب المقيدين بمحافظة القاهرة فسوف يتم اعلان النتيجة على موقع بوابة التعليم الاساسي والذي يمكنك الاستعلام من خلاله بواسطة الخطوات التالية:

أفتح رابط بوابة التعليم الاساسي .

. أختار نتيجة الصف السادس الابتدائي.

حدد الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2021/2022.

أدخل بياناتك المطلوبة بشكل صحيح(الأسم رباعي_رقم الجلوس_رقمك القومي).

أضغط على عرض النتيجة.

هناك ايضا رابط مباشر يمكنك من خلاله الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي أي محافظة .

ويسعدنا ايضا أن نستعلم لك عن نتيجتك في حالة تركت لنا تعليق في اخر المقال به البيانات الشخصيه التي تم ذكرها وسوف نرسل لك نتيجتك.