إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا بسبب تهديدات إيرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:29 صباحاً - حذرت إسرائيل مواطنيها، اليوم الإثنين، من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تهديدات إيرانية بالانتقام لاغتيال عقيد في الحرس الثوري الأسبوع الماضي.

واتهمت طهران إسرائيل بالتورط في مقتل حسن صياد خدايي، الذي لاقى حتفه عندما أطلق شخصان على متن دراجة نارية النار عليه في أثناء قيادته لسيارته وتعهدت بالانتقام.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، إن طهران قد تسعى لإلحاق الأذى بالإسرائيليين في تركيا ووصفها بأنها “دولة شديدة الخطورة”.

وتُعد تركيا وجهة سياحية شهيرة للإسرائيليين، ويعمل البلدان على إصلاح العلاقات بينهما بعد أكثر من عقد من التوتر.واتهمت إسرائيل خدايي بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في مختلف أنحاء العالم.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يشرف على جهاز المخابرات (الموساد)، التعليق على الاغتيال لكن بينيت قال أمس الأحد إن طهران “ستدفع الثمن بالكامل” على التحريض على مهاجمة الإسرائيليين.