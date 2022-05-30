قائد الأسطول الأمريكى: نشر 100 مركبة بحرية فى الشرق الأوسط بحلول 2023

جدة - نرمين السيد - كشف نائب قائد القوات البحرية للقيادة الوسطى والأسطول الخامس الأمريكى، الأدميرال براد كوبر، عن مساعى الولايات المتحدة وشركائها فى الشرق الأوسط لنشر أسطول من 100 مركبة بحرية مسيرة بحلول صيف عام 2023.





وفى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الاثنين، قال كوبر، إن هذه المسيرات المزودة بالذكاء الصناعى ستزيد من قدرة المراقبة والاستطلاع "فوق المياه وتحتها" بعشرات الكيلومترات، كما ستعزز سرعة التعامل مع التهديدات.

وأشار الجنرال الأمريكى إلى أن أى نشاط مزعزع للاستقرار، بما يشمل تهريب الأسلحة أو المخدرات والقرصنة، وأى تهديدات أخرى للحركة التجارية والبنية التحتية الساحلية، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على العالم.

وحول مسألة الذكاء الاصطناعى، قال كوبر إن "المسيرات المنتشرة فى المياه تقوم بالتواصل بعضها ببعض، ما يتيح رسم أنماط الحركة فى المناطق التى تنشط فيها"، موضحًا أنه "عندما ترصد هذه الأنظمة حركة غير اعتيادية، فإنها تلتقط صورًا لها، أو ترسل إشارة إلى مراكز قيادة الدول لتنبيهها، والسماح لها باتخاذ القرار المناسب".

ووصف نائب قائد القوات البحرية التحالفات بأنها محورية فى مكافحة التهديدات التى تحدق بأمن المنطقة البحرى، قائلا إن هذه التهديدات تشمل مجموعة واسعة من القضايا، ومنها تهريب البشر والاتجار بهم، والقرصنة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وهجمات الطائرات من دون طيار، والهجمات الصاروخية.