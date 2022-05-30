جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، على أن الحصول على إقليم دونباس الأوكرانى "أولوية غير مشروطة" بالنسبة لموسكو، موضحًا أن الأمر هو دفع الجيش والكتائب الأوكرانية للخروج من دونيتسك ولوهانسك.





وفى مداخلة مع قناة "تى إف 1" الفرنسية، نشرتها الخارجية الروسية، أشار لافروف إلى أن "تحرير" دونباس عن النظام الأوكرانى أولوية لبلاده، مضيفًا أنه يتعين على السكان تقرير مصيرهم بأنفسهم فى باقى المناطق الأوكرانية. وأكد وزير الخارجية الروسى، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة، لافتا إلى أن ممثلى وزارة الدفاع الروسية يقومون بتقييم الوضع، والأهم من ذلك، الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: دونباس أولوية غير مشروطة لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.