كورونا.. آخر إحصائيات الإصابات فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و287 ألفا و786 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 83.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ666 ألفا و453 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 524 ألفا و611 وفاة.