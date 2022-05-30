مقتل شخص جراء انفجار قنبلة شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الإثنين - إن "قنبلة يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 فى مدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين"، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.
كانت العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت - أمس الأحد - اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للحد من هجمات تنظيم داعش الإرهابى، ولا سيما فى المناطق التى تشهد تضاريس جغرافية صعبة.
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