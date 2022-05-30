ألمانيا توافق على صندوق بـ 100 مليار يورو لتحديث جيشها

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد توافقت الحكومة والمعارضة فى وقت متأخر من يوم أمس الأحد، على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسى، والخاص بإنفاق 2% من إجمالى الناتج المحلى لكل دولة عضو فى الناتو، على الدفاع.
ويتضمن الاتفاق تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحاكم والمحافظين، بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.
وكان المستشار الالمانى أولاف شولتس قد تعهد بعد ثلاثة أيام من إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير الماضى، برصد ميزانية خاصة بـ 100 مليار يورو، لإعادة تسليح الجيش الألمانى وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب الوكالة، سيتم تمويل الصندوق الاستثنائى من خلال ديون إضافية، الأمر الذى اضطر السلطات الألمانية للالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه فى الدستور، والذى يحد من الاقتراض الحكومى، ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة فى البرلمان لإقرار تعديل دستورى يتعلق بالميزانية العامة.
كما أشارت "فرانس برس" إلى أنه سيتم دفع الـ 100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة، معتبرة أن الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابًا كبيرًا فى سياسة ألمانيا التى قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة، ليهبط من 500 ألف جندى عام 1990 إلى 200 ألف اليوم، علاوة على أن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية تعمل بكامل طاقتها.
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