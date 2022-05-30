جدة - نرمين السيد - كما اتهم حاكم لوجانسك ألمانيا والمجر بتأخير تسليم الأسلحة للجيش الأوكرانى. وقال إن "مدنيين قتلا وأصيب خمسة خلال عمليات قصف مع دخول القوات الروسية ضواحى المدينة". وأضاف فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن عمليات إجلاء المدنيين جارية من مدينة سفيرودونيتسك، مؤكداً أن هناك مليون شخص تحت الحصار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- القوات الروسية تدخل مدينة أوكرانية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.