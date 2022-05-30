العالم اليوم - "أنابيب الشرق" السعودية توقع عقدا بقيمة 131 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "أنابيب الشرق" السعودية توقع عقدا بقيمة 131 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن العقد هو لتصنيع وتوريد أنابيب صلب خاصة باستخدامات المياه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في السنة المالية 2022-2023.

وكانت الشركة قد تحولت إلى الخسارة بنحو 870 ألف دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 40 مليون دولار في السنة المالية السابقة.

وعزت الشركة التحول للخسارة إلى تسجيل إيرادات بقيمة 159 مليون دولار في العام المالي 2022، بانخفاض قدره 36% على أساس سنوي مقارنة بـ 250 مليون دولار للفترة المماثلة من العام السابق.