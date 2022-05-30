استخرج النهاردة.. نتيجة الصف الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 محافظة أسوان الترم الثاني

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عمر شويل - جدة يقدم لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 محافظة أسوان الترم الثاني، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 29 مايو الجاري، حيث اعتمد محافظ محافظة أسوان اللواء أشرف عطية نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022، وبحسب مصادر في المديرية حققت نسبة النجاح نحو 76.12%، واشتدت عمليات البحث في هذه اللحظات من أجل التعرف على نتيجة ثالثة إعدادي، حيث تتوفر النتيجة بشكل إلكتروني للتسهيل على الطلبة معرفة النتائج، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم موقع الاستعلام للاطلاع على النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسوان

يسارع الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسوان للبحث، وذلك من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، حيث قالت مديرية التربية والتعليم بأن مجموع الطلاب الحاصلين على أوائل الشهادة الإعدادية بلغ 17 طالب وطالبة في جميع الإدارات التعليمية، واعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة النجاح نحو 68.8%، فيما وصلت نسبة النجاح في إعدادية المكفوفين إلى 100%، وقد المحافظ التهنئة لأوائل الطلبة كما تمنى التوفيق والتقدم والنجاح لأوائل الطلبة، وأكد على أن الوزارة تحرص على تقديم كافة الوسائل من أجل تسهيل المعلومات على الطلبة، وقد وفرت العديد من نماذج الامتحنات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس أسوان

فعلت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2022، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لها، حيث يمكن للطالب معرفة النتيجة التي حصل عليها من خلال الطريقة الأولى وهي بشكل إلكتروني عن طريق كتابة رقم الجلوس، أو يتم ذلك من خلال توجه الطالب إلى المدرسة المقيد بها، حيث يتم ذلك عن طريق كشوفات النتائج وتكون معلقة في فناء المدرس، ويتم الحصول عليها في اليوم التالي من إعلان النتائج.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2022

يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان معرفة النتيجة بعد أن تم اعتمادها، حيث يقوم الطالب بالنقر على المحافظة ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة والنقر على كلمة استعلام.



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موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 في أسوان

يرغب العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان في التعرف على موعد فتح باب التظلمات، حيث كشف مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان عبد الكريم لطفي، بأنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في الفترة الواقهة ما بين الأول من شهر يونيو إلة 15 يونيو المقبل، حيث يتم استقبال الطلبات لإعادة تصححي الدرجات للطلاب الذين خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، جدير بالذكر بأنه قد أدى الاختبارات نحو 28053 طالب وطالبة ونجح منهم 21353 طالب وطالبة.

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