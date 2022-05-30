خلال ساعات.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط برقم الجلوس لعام 2022، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، حيث انتهى الطلاب من الامتحانات ويترقبون الآن الإعلان عن النتيجة، ومن المعروف أن النتيجة تظهر من خلال المديريات التعليمية وليس الوزارة، لذا تجد العديد من المحافظات اعتمدت النتيجة، ومن بين هذه المحافظات محافظة الجيزة، حيث تصل نسبة النجاح بهذه المحافظة إلى 82.6، حيث أدى هذه الامتحانات ما يقرب من 183881 بكافة المدارس بالمحافظة، وأعلنت المديرية التعليمية بالجيزة أن أوائل الشهادة الإعدادية يصل إلى 91 طالباً وطالبة، في حين أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين يصل إلى 92.86%، بينما نسبة النجاح للطلاب الصم وضعاف السمع 90%، بالإضافة إلى التعليم بالقسم المهني تصل نسبة النجاح إلى 90.86%، بالإضافة لمحافظة أسوان اعتمدت النتائج وتم الإعلان عن النتيجة أمس بنسبة نجاح بلغت 76.12%، واليوم في انتظار إعلان نتيجة محافظة دمياط والتي سوف يتم إعلانها خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط برقم الجلوس

أعلن وكيل وزارة التعليم بمحافظة دمياط أن سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم فور اعتمادها من قبل محافظ دمياط، وإعلان أسماء أوائل المحافظة أولاً ثم يمكن للطلاب الدخول على رابط المحافظة برقم الجلوس والاستعلام عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، من الممكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس ،لذلك يمكنك معرفة طريقة الحصول على النتيجة بسهولة من خلال الخطوات التالية.

روابط نتائج المحافظات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي

سجل الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

ثم قم بالضغط على زر البحث.

سوف تظهر لك النتيجة في كافة المواد بكل سهولة ممكنة.

وسوف يتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل المحافظ خلال الساعات القليلة المقبلة متمنياً لكل الطلاب النجاح والتوفيق،، وأكدت المديرية أن مراجعة الدرجات تتم بدقة حتى يأخذ كل طالب حقه دون تفرقة وتميز بين الطالب والآخر، مؤكدة من يخالف ذلك سوف يتعرض إلى المسألة القانونية.