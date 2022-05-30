الفيضانات تقتل 79 شخصا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الإثنين، أن نحو 1200 شخص يمتلكون مروحيات وقوارب استأنفوا عمليات البحث عن المفقودين والمعزولين منذ أمس الأحد.. مضيفة أن العاصفة تسببت فى انهيارات أرضية على سفوح التلال وفيضان الأنهار وسيول كبيرة من الطين جرفت كل شيء فى طريقها.

يشار إلى أنه كما هو الحال فى العديد من المناطق الحضرية فى البرازيل، تم بناء العديد من أحياء ريسيفى فى مواقع معرضة للانهيارات الطينية.