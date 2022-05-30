جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الإثنين، أن نحو 1200 شخص يمتلكون مروحيات وقوارب استأنفوا عمليات البحث عن المفقودين والمعزولين منذ أمس الأحد.. مضيفة أن العاصفة تسببت فى انهيارات أرضية على سفوح التلال وفيضان الأنهار وسيول كبيرة من الطين جرفت كل شيء فى طريقها.
يشار إلى أنه كما هو الحال فى العديد من المناطق الحضرية فى البرازيل، تم بناء العديد من أحياء ريسيفى فى مواقع معرضة للانهيارات الطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفيضانات تقتل 79 شخصا فى البرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.