كورونا فى كوريا الشمالية.. عدد الإصابات يتجاوز الـ3 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضح مقر الوقاية من الأوبئة فى حالات الطوارئ، أن أكثر من 100,710 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى مع الإبلاغ عن حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية المنتهية بالساعة السادسة مساء اليوم السابق فى جميع أنحاء البلاد.
وبلغ عدد حالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل فى البلاد، حوالى 3.54 مليون حالة حتى الساعة 6 مساء من يوم الأحد ومن بينها تعافى أكثر من 3.36 مليون شخص، ويجرى حاليا علاج ما لا يقل عن 188 ألف مريض.
وأضافت أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالى إلى 70 حالة وبلغ معدل الوفيات 0.002 بالمئة.
وأبلغت كوريا الشمالية فى يوم 12 مايو عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 بعد أن زعمت أنها خالية من كورونا لأكثر من عامين وأعلنت عن تنفيذ نظام "الطوارئ القصوى" لمنع تفشى الفيروس.
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